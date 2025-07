“É ótimo para casas com animais”. Este aspirador sem fios custa menos de 60€ e tem 4,8 estrelas na Amazon

O VersLife S6PRO é um aspirador sem fios que combina potência com leveza, ideal para limpezas rápidas e eficazes em qualquer divisão da casa. Com uma escova que não se enche de cabelos, um sistema de filtragem avançado que retém até as partículas mais finas e uma cabeça flexível que roda para alcançar os cantos mais complicados, este modelo destaca-se pela versatilidade. Tem ainda vários acessórios úteis — desde uma escova para colchões até uma ferramenta especial para pavimentos duros — e um depósito de grande capacidade, fácil de esvaziar. Tudo isto com um design compacto que cabe em qualquer armário.

