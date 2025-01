É secador, modelador e muito mais: conheça o aparelho que está a conquistar a Amazon

O novo modelador 5 em 1 da Bopcal está a chamar a atenção na Amazon pelo seu potencial. Com um motor de 110.000 RPM e tecnologia iónica avançada, este aparelho multifunções consegue secar, alisar, encaracolar e dar volume ao cabelo, tudo com a mesma ferramenta. Os utilizadores elogiam especialmente a rapidez da secagem, a facilidade de utilização e os resultados profissionais que conseguem alcançar. A somar a isto, inclui cinco acessórios diferentes, sistema de proteção contra o calor e uma garantia de 15 anos de vida útil. Com uma classificação média de 4.7 estrelas na Amazon e um preço de 169,99€, apresenta-se como uma alternativa inteligente aos aparelhos premium que custam duas ou três vezes mais.