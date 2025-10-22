Facebook
Efteling
Hoje às 11:27
00:03:14
Secret Story
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
tvi
00:01:56
Secret Story
Marisa tenta adivinhar o segredo de Inês. Será que acertou?
tvi
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
00:01:33
Secret Story
Joana não se apercebe que estava no ar e faz confissão sobre Fábio e Liliana: «Houve barulhos noturnos»
tvi
Perda de peso
Perder peso durante a menopausa é possível se cortar nestes três alimentos, garante especialista
Saúde
Faz jejum intermitente? Saiba o que pode comer para o interromper sem comprometer os resultados
Saúde
Há 4 sintomas a ter em atenção: um deles está quase sempre presente nos ataques cardíacos
Saúde
Já há uma análise ao sangue que deteta mais de 50 tipos de cancro (e antes de haver sintomas)
Tia zana torres
«Estamos a falar de crianças com 11 anos…» — mãe indignada denuncia caso na escola e vídeo torna-se viral
Dois às 10
Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar
tvi
Internacional
Jesus imparável: Al Nassr, sem Ronaldo, vence na Champions Asiática
maisfutebol
Catarina Furtado
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso
Famosos
"Secret Story": Vera tem reação inesperada... que envolve expulsão de Inês!
selfie
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal