Elfo traquina: A nova tradição de Natal que faz as delícias dos mais pequenos

Imagine acordar todas as manhãs com gargalhadas de crianças à procura das travessuras de um pequeno visitante mágico. Este é o cenário que tem conquistado milhares de famílias portuguesas graças ao elfo traquina, uma tradição natalícia que nasceu nos Estados Unidos em 2005 e que agora está a ganhar força em Portugal. A história é simples: o elfo visita as casas durante o mês de dezembro para observar o comportamento das crianças, reportando diariamente ao Pai Natal. Com apenas uma regra - nunca tocar no elfo para não quebrar a magia - este pequeno duende vermelho de pernas compridas tem transformado as manhãs de dezembro em momentos de pura diversão, seja fazendo anjos de neve na farinha da cozinha, construindo bonecos com marshmallows ou deixando mensagens em pasta de dentes. Com mais de 36 mil avaliações positivas na Amazon, o sucesso desta tradição reflete-se nas histórias das famílias, desde ajudar crianças a deixar a chupeta até criar momentos únicos que, apesar do trabalho extra para os pais, valem cada sorriso matinal.