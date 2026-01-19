Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Ellie
Hoje às 16:27
Mais Vistos
00:04:06
1ª Companhia
Recrutas ao rubro: cabeleireiro Filipe entra em ação e os visuais são surpreendentes
tvi
00:00:12
Desporto
Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória
maisfutebol
00:02:10
1ª Companhia
Durante instrução, instrutor castiga recrutas e o resultado é hilariante
tvi
00:00:32
Desporto
Adeptos do Vitória tentam tirar camisola a adepto do FC Porto
maisfutebol
Destaques IOL
Receitas
Provámos e ficámos fãs! O cheesecake japonês que todos falam é mesmo incrível e só leva 2 ingredientes
Restaurante
Um dos restaurantes mais cool de Lisboa está a vender mobiliário a preços incríveis
Receitas
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira
Dicas
É por isso que amamos a internet. Chegou o truque mais engenhoso para limpar os caixilhos das janelas
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
Nivea
Creme Nívea da lata azul: as 5 coisas que ninguém te anda a dizer
versa
Ana Cristina
Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo
Dois às 10
Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México
tvi
Dois às 10
Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»
tvi
Instrutor Marques
Este é o instrutor que mais sucesso faz na 1ª Companhia. Quem é afinal o militar Marques?