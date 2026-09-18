Emily Normandin-Parker

Há 2h e 57min
Mais Vistos
Francisco Monteiro faz revelação surpreendente sobre o Big Brother 2023: «Tinha que me forçar...»
00:04:14
Big Brother
Francisco Monteiro faz revelação surpreendente sobre o Big Brother 2023: «Tinha que me forçar...»
«Não tem arcaboiço»: Luís é alvo de criticas no pequeno-almoço de Joana Albuquerque e Francisco Monteiro
00:08:48
Big Brother
«Não tem arcaboiço»: Luís é alvo de criticas no pequeno-almoço de Joana Albuquerque e Francisco Monteiro
Miguel Vicente arrasa jogo de Francisco Monteiro. E a ironia deixa o concorrente "fora de si"
00:09:17
Big Brother
Miguel Vicente arrasa jogo de Francisco Monteiro. E a ironia deixa o concorrente "fora de si"
Zaza coloca em cima da mesa a possibilidade de desistir: «Não posso proteger uma pessoa que não está aqui dentro»
00:06:07
Big Brother
Zaza coloca em cima da mesa a possibilidade de desistir: «Não posso proteger uma pessoa que não está aqui dentro»
Destaques IOL
Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças
Lili Caneças
Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças
Era a notícia que esta região esperava: Mercadona vai abrir nova loja e está a contratar
Mercadona
Era a notícia que esta região esperava: Mercadona vai abrir nova loja e está a contratar
“Descansa, lenda”: estrela da música e TV morre com apenas 44 anos e deixa quatro filhos
Música
“Descansa, lenda”: estrela da música e TV morre com apenas 44 anos e deixa quatro filhos
Cristina Ferreira é confrontada com as rugas que tem no rosto e revela o motivo arrepiante por que não as quer "apagar"
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira é confrontada com as rugas que tem no rosto e revela o motivo arrepiante por que não as quer "apagar"
Mais Lidas
Ele tem 63 anos, ela 33. O amor de um galã polémico, que já conquistou duas das mulheres mais famosas
Ele tem 63 anos, ela 33. O amor de um galã polémico, que já conquistou duas das mulheres mais famosas
Seleção: Jesus chama Samuel Soares, Palhinha, Nuno Tavares e Fábio Silva
Seleção
Seleção: Jesus chama Samuel Soares, Palhinha, Nuno Tavares e Fábio Silva
"Big Brother". Ana Barbosa fala sobre Érica Silva e Miguel Vicente: "Sei exatamente o que está a acontecer"
Famosos
"Big Brother". Ana Barbosa fala sobre Érica Silva e Miguel Vicente: "Sei exatamente o que está a acontecer"
Fotografia recente de Renato Seabra reacende atenções sobre a irmã: saiba porquê
Fotografia recente de Renato Seabra reacende atenções sobre a irmã: saiba porquê
Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, com uma imagem muito diferente, lamenta a falta de oportunidades
Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, com uma imagem muito diferente, lamenta a falta de oportunidades
Moedas quer que Portugal faça como França e desista do Volta. Mas para isso era preciso que os ecopontos recolhessem mais de 80% das embalagens
Volta
Moedas quer que Portugal faça como França e desista do Volta. Mas para isso era preciso que os ecopontos recolhessem mais de 80% das embalagens