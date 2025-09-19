Facebook
Empadão espinafres e alheira
Há 1h e 48min
00:01:34
Secret Story
Liliana e Fábio em momento cúmplice, muito próximos um do outro
tvi
00:08:15
Secret Story
«Falso» e «otário»: Pedro recebe duras críticas e acaba a chorar: «Não posso respirar»
tvi
00:01:09
Dois às 10
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
tvi
00:04:44
Secret Story
«Apetecia-me dar-lhe duas chapadas»: Fábio roído de ciúmes de Liliana e Pedro
tvi
Hôma
Esta coleção da Hôma faz-nos esquecer a Zara Home. Ou como seguir as tendências a preços “low cost”
Piscina gratuita
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar na piscina gratuita mais bonita de Portugal
Receitas
Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana
Saude
Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer
Cristiano Ronaldo
«Otários»: Ronaldo perde a cabeça e atira-se a... podcast
maisfutebol
Benfica
Pagamento de Rios: Benfica alargou o prazo e não está em incumprimento
maisfutebol
Histórias de amor
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Benfica
Mourinho perdeu a aura? Sim, mas...: um olhar para os números da carreira
maisfutebol