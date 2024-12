Encontrámos a solução perfeita para quem gosta de ler na cama (e não quer incomodar ninguém)

A luz de leitura Glocusent vem resolver um dos maiores dilemas dos leitores noturnos: como manter o hábito de leitura sem perturbar quem está ao lado. Com um design ergonómico que inclui dois braços flexíveis e ajustáveis, oferece três opções de cor de luz e seis níveis de intensidade, permitindo adaptar-se a diferentes necessidades - desde a leitura relaxante à noite até trabalhos que exigem mais precisão. O dispositivo é leve, confortável, está disponível em quatro cores diferentes e tem uma autonomia impressionante que pode chegar a 22 semanas. Com mais de 119 mil avaliações positivas na Amazon, esta solução prática e elegante está a transformar a forma como as pessoas mantêm os seus hábitos de leitura sem comprometer o descanso de quem partilha o quarto.