Encontrámos o serviço de jantar perfeito (e está com mais de 50% de desconto)

A Gibson Elite lançou um conjunto de 16 peças que está a surpreender pela qualidade e pelo preço. O serviço de jantar Soho Lounge Lagos, em cinzento com detalhes em terracota, inclui todas as peças essenciais para 4 pessoas e destaca-se pelo design contemporâneo e pela robustez. As reviews não podiam ser mais positivas, com os compradores a elogiarem não só a estética elegante e minimalista, como também a praticidade - todas as peças podem ir à máquina de lavar e ao micro-ondas. Normalmente à venda por mais de 100 euros, encontra-se agora na Amazon por apenas 47,48€, uma oportunidade única para quem procura renovar a sua louça com um conjunto que funciona tanto no dia a dia como em ocasiões especiais.