Encontrámos uma alternativa ao aspirador Dyson por menos de 140 euros

Com uma média de 4,6 estrelas e mais de 900 unidades vendidas no último mês, este aspirador sem fios da Amazon tem conquistado elogios por combinar desempenho, autonomia e preço competitivo. Descrito por vários utilizadores como uma alternativa eficaz à Dyson — com comentários como “Aspira como a minha Dyson e custa bem menos” — destaca-se pela potente sucção, silêncio durante o uso, escova anti-emaranhamento e bateria duradoura. A luz LED, o depósito generoso e o sistema de filtragem HEPA são outros pontos valorizados. Está agora com 35% de desconto, disponível por 132 euros.