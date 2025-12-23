Facebook
Entradas Natal
Há 2h e 43min
00:06:15
Secret Story
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
tvi
00:05:45
Dois às 10
Dinis pôs termo à vida depois de um colega de turma fazer o mesmo. Esta foi a última mensagem que mandou à irmã
tvi
00:08:36
Secret Story
Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito
tvi
00:03:53
Dois às 10
Dinis pôs termo à vida aos 16 anos: «Não conseguimos encontrar uma razão»
tvi
Estrela infantil
Estrela infantil da televisão dos anos 2000 vive hoje em situação de sem-abrigo. Fãs ficaram em choque
Novidades
Ainda usa destes escorredores? Lidl tem alternativa da moda a um preço incrível
Saude
Estes são os 5 alimentos que nunca devem ir para o congelador, alertam especialistas
Decoração de natal
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho
Cláudio Valente
PJ conclui que causas do homicídio de Nuno Loureiro e do ataque na Brown estão nos EUA e devolve investigação ao FBI
cnn
Bicicletas
Adeus, bicicletas e trotinetes: cidade europeia proíbe velocípedes no centro
away
Sporting
Sporting e West Ham em conversações por Luís Guilherme
maisfutebol
Conselho de Estado
Presidente da República convoca Conselho de Estado para analisar situação internacional
cnn
Polónia
"Estado de alerta elevado", Polónia mobiliza caças após ataque de 600 drones russos ao oeste da Ucrânia
cnn
Sandra Felgueiras em momento de despedida: "Para sempre nos nossos corações"
selfie