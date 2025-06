Entre elogios e comparações ao Dyson, este aspirador começa a destacar-se

Um aspirador sem fios que se destaca pelo design leve, pela potência de sucção e pela surpreendente autonomia — o Anyson tem sido apontado como uma alternativa real ao Dyson, com avaliações que reforçam a sua eficácia no dia a dia. Disponível na Amazon com uma média de 4,8 estrelas, ultrapassou as mil unidades vendidas num único mês e está a despertar curiosidade entre quem procura desempenho sólido com uma estética discreta.