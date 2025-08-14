Facebook Instagram

Escorredor de loiça com drenagem automática: bancada sempre seca

Há 3h e 37min

O escorredor de loiça MAJALIS combina funcionalidade e organização, permitindo secar pratos, copos, talheres e utensílios de forma eficiente graças ao seu sistema de drenagem automática 360°, que evita acumulações de água na bancada. Com dois níveis de armazenamento, estrutura em aço inoxidável resistente e acessórios práticos, é fácil de montar e adapta-se a cozinhas de diferentes tamanhos. A sua popularidade reflete-se nas mais de 2.000 avaliações com média de 4,6 estrelas na Amazon, e mais de 300 unidades vendidas apenas no mês passado. O escorredor é elogiado por tornar a cozinha mais prática, higiénica e organizada, garantindo que a loiça fique sempre seca e pronta a usar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

