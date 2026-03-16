Facebook
Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Escova a vapor LIDL
Há 1h e 19min
Mais Vistos
00:03:40
Dois às 10
Cláudio Ramos enerva-se com concorrente do Secret Story: «Não foi ele que disse?»
tvi
00:09:17
Secret Story
Ana em lágrimas ao revelar o seu segredo: «É mesmo um segredo, só algumas pessoas sabem»
tvi
00:01:53
Secret Story
Eva dança ao acordar embora Diogo tenha passado a noite com Ariana
tvi
00:02:36
Secret Story
Depois do mistério dos cafés ter sido desvendado, Hugo grita com Liliana: «És uma ladra»
tvi
Destaques IOL
Lidl
Lidl vai ter à venda um acessório que acaba com um pesadelo comum nos roupeiros
Curiosidades
Porque é que bocejamos quando vemos alguém bocejar? Existe uma explicação
Dicas
Dificuldade em organizar a mala de viagem? O "método sudoku" vai salvá-lo
Novidades
É dos mais vendidos e perfeito para casas pequenas: este banco da IKEA resolve de uma vez o problema da falta de arrumação
Mais Lidas
Novidades
Mercadona imparável: é aqui que vão abrir duas novas lojas já em abril
Dois às 10
Expulsa do «Secret Story», Catarina é surpreendida com opinião da mãe: «Eu não vou mentir»
tvi
Moreirense
«Conheço-o desde o Benfica. Adoro-o, mas tem de entender que somos um grupo»
maisfutebol
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Fraude no SNS
Fraude nos refeitórios dos hospitais. Dirigente nomeado para gerir dinheiro do SNS apanhado na rede que lesou o Estado em mais de um milhão de euros
cnn
Famosos
Muito diferente, Felipa Garnel alerta: "Mostrem o estado da minha cara"
selfie
Olivia Ortiz
Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM