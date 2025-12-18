Facebook
Escova de alisamento
Há 1h e 32min
00:05:53
Dois às 10
Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"
tvi
00:01:38
Secret Story
Marisa faz declaração de amor a Pedro: «Tinha saudades...»
tvi
00:02:15
Secret Story
Pedro Jorge como nunca o viu: Concorrente chora sem fim por causa da mulher
tvi
00:01:14
Secret Story
Fábio rasga Inês de elogios... e esta foi a reação de Liliana
tvi
Primark
O nosso quarto parece de hotel depois desta renovação de 100 euros na Primark
Novidades
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
Tragédia
Brincadeira deixa menino de 13 anos com marcas para toda a vida. Pais viveram absoluto terror
Cose di Mamma
Há um restaurante em Lisboa só com 'coisas de mãe' e onde comemos como numa casa de família italiana
Lidl
Boas notícias: regressou ao Lidl o aparelho que ajuda a controlar a humidade
versa
Chuva
Há três distritos sob aviso devido a chuva forte. E estas serão as horas mais críticas
away
Emigração Imigração portugueses
Zangaram-se com Portugal, desiludiram-se com Portugal, sentiram-se empurrados de Portugal: Adeus, tristeza (uma trilogia)
cnn
Novidades
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
Berlim
Pedro zangou-se com Portugal: foi-se embora farto das cunhas e dos salários de 800€, passou logo para 1.600€
cnn
E-redes
Vai faltar a luz nestas seis freguesias de norte a sul do país. Cortes duram várias horas
away