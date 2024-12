Esqueça a água engarrafada: este filtro transforma a água da torneira em segundos

Beber água da torneira é uma opção cada vez mais popular, não só por questões ambientais mas também por conveniência. Em Portugal, onde 98,88% da água é segura para consumo (segundo a ERSAR), o Brita On Tap tem-se destacado como a solução para quem procura melhorar o sabor da água. Este filtro, que lidera as vendas na Amazon com mais de 7.200 avaliações e 4,4 estrelas, instala-se facilmente na torneira e utiliza um sistema de carbono ativado que mantém os minerais essenciais enquanto elimina o sabor a cloro e calcário. Com capacidade para filtrar até 600 litros antes da substituição do cartucho e um indicador que mostra quando é necessário trocar o filtro, o dispositivo tem conquistado utilizadores que destacam não só a melhoria significativa no sabor da água, mas também a poupança conseguida ao deixarem de comprar água engarrafada.