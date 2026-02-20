Facebook
Esqueça a Zara: rival da Primark tem os coletes tendência perfeitos para meia estação
Hoje às 12:19
00:00:48
1ª Companhia
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
tvi
00:07:32
1ª Companhia
Filipe Delgado chocado com dança sensual de Soraia Sousa. E até corre para chamar alguém para assistir
tvi
00:22:08
1ª Companhia
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
tvi
00:04:16
1ª Companhia
Olhares, sorrisos e brincadeiras: Soraia Sousa e instrutor Joaquim próximos durante treino
tvi
Novidades
Não se esqueça: é já nesta semana que abre a tão aguardada nova loja Mercadona
Novidades
Esqueça a Zara: rival da Primark tem os coletes tendência perfeitos para meia estação
Empreendedorismo
Aos 25 anos, esta jovem fatura mais de 200 mil euros por ano com um trabalho extra
Saude
Afinal podemos ou não usar cotonetes para os ouvidos? Especialistas explicam de uma vez
Filho de ex-concorrente de reality show perde o dedo em acidente traumático. A história é de arrepiar
Emprego
Marta ganha 5.600 euros por mês num setor inesperado com falta de profissionais
versa
Novo aeroporto
Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos
cnn
Joana Diniz
Cláudio Ramos questiona a Joana Diniz e João Ricardo aquilo que todos querem saber: «Chegaram a andar?». E houve resposta
Famosos
Caso protagonizado por Catarina Furtado avança para o Ministério Público
selfie
Mark Sloan
Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey
cnn