Esqueça as mantas elétricas: este aquecedor que carrega em minutos e liberta calor durante horas

Com apenas 226 gramas e o tamanho de uma pequena almofada, este aquecedor portátil está a revolucionar a forma como nos aquecemos em casa. O segredo está na simplicidade: três minutos ligado à corrente garantem até três horas de calor reconfortante, sem consumo continuado de energia. Da cama ao escritório, passando pelo berço do bebé e até à casota do cão, os utilizadores têm descoberto múltiplas formas de tirar partido deste pequeno aparelho em alumínio. Com um sistema de segurança que desliga automaticamente e uma capa protetora incluída, conquistou a confiança de mais de mil utilizadores, que lhe atribuem 4.4 em 5 estrelas. Seja para aliviar dores musculares ou simplesmente para tornar as noites de inverno mais acolhedoras, este aquecedor portátil tornou-se um daqueles pequenos luxos do dia-a-dia que fazem toda a diferença.