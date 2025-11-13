Esqueça os aquecedores barulhentos: este modelo cerâmico aquece rápido e a conta da luz agradece

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aquecedor cerâmico da marca Califactor destaca-se por combinar potência, silêncio e baixo consumo — qualidades raras num modelo acessível. Com 2000W e tecnologia cerâmica, aquece rapidamente e mantém a temperatura estável através do modo ECO, que regula automaticamente o calor para poupar energia. Conta com três modos de funcionamento, oscilação de 70°, temporizador até 12 horas e proteção contra sobreaquecimento e quedas. Os utilizadores elogiam sobretudo a rapidez com que aquece, o ruído quase impercetível e o design discreto que se adapta a qualquer divisão. Uma opção eficiente e cómoda para quem quer conforto nos dias frios sem gastar muito.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.