Esqueça tudo o que sabe sobre piaçabas. Chegou a versão elétrica

Este piaçaba elétrico da Leebein veio resolver um dos maiores problemas de higiene na casa de banho. Com um sistema inovador de oito cabeças substituíveis - incluindo seis descartáveis com produto de limpeza incorporado - garante uma limpeza profunda e sem acumulação de bactérias. O seu motor de duas velocidades com sistema anti-salpicos torna a tarefa mais fácil e higiénica, enquanto a bateria de 90 minutos de autonomia e carregamento USB assegura que está sempre pronto a usar. Com 4,5 estrelas de avaliação, os utilizadores destacam sobretudo a facilidade de utilização e a limpeza mais eficiente em comparação com os piaçabas tradicionais.