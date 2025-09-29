Esta air fryer com dois cestos prepara dois pratos em simultâneo e está a menos de 100€

O Russell Hobbs Satisfry Dual Basket 9L é um airfryer familiar com dois cestos de 4,5 litros que permitem cozinhar dois pratos em simultâneo, graças à função de sincronização. Disponível na Amazon por menos de 100€, soma uma média de 4,6 estrelas em quase 400 avaliações e já ultrapassou as 100 compras no último mês. Conta com 9 programas pré-definidos, revestimento antiaderente adequado para máquina de lavar loiça, funções de manter quente e desligamento automático. Prático, espaçoso e fácil de limpar, destaca-se como uma opção versátil para quem procura preparar refeições completas de forma rápida, sem gastar muito.