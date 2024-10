Esta air fryer de 11 litros está a conquistar as cozinhas portuguesas e poupa 60% de energia

Se ainda não adquiriu uma air fryer, está na altura de perceber o que tem andado a perder. A verdade é que este eletrodoméstico já faz parte de muitas casas portuguesas por várias razões: passamos menos tempo a preparar refeições, poupamos energia e conseguimos cozinhar de forma mais saudável para todos. Mas não se fica por aqui!

As air fryers evoluíram de tal forma que já há modelos — como o que lhe trazemos hoje — com 11 litros de capacidade e com um cilindro rotativo integrado, para as batatas fritas. Para além destas vantagens, ainda tem um nome muito querido: Air Fryer Princess (e sim, estamos tão entusiasmados quanto possa parecer).