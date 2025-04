Esta air fryer faz tudo por si: cozinha dois pratos de uma vez e ainda reduz a gordura nas refeições

Esta air fryer da Philips vai muito além do que se espera de um eletrodoméstico de bancada: reúne as funções de grelhador, forno e micro-ondas num só aparelho e ainda permite cozinhar dois pratos ao mesmo tempo. Com 10 modos diferentes de confeção, tecnologia que circula o ar de forma eficiente e um design compacto, é uma excelente ajuda para quem quer refeições práticas, saborosas e com menos gordura. Tem uma capacidade generosa, avaliações muito positivas e está agora com um desconto que vale a pena aproveitar.