Esta almofada permite levar roupa sem pagar mais no aeroporto

A almofada de pescoço da marca xlwen é pensada para quem quer viajar com mais conforto e, ao mesmo tempo, aproveitar melhor o espaço da mala — algo especialmente útil nas viagens low-cost, onde as regras de bagagem são mais restritivas. Feita em tecido de pelúcia macio e ajustável ao pescoço, tem um design recarregável que permite guardar roupa ou outros itens no interior, funcionando também como pequena mochila. Leve, versátil e fácil de transportar, é ideal para viagens de avião, carro ou autocarro, ajudando a evitar custos extra de bagagem e garantindo apoio durante o descanso.