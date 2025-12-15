Esta autocaravana gigante da Barbie com 1 metro de comprimento chega antes do dia 24

Este artigo pode conter links afiliados*

A Barbie DreamCamper 3 em 1 é um daqueles brinquedos que impressiona à primeira vista: tem cerca de um metro de comprimento, transforma-se em autocaravana, carrinha e barco, e vem com 50 acessórios para horas de brincadeira criativa. Na Amazon, soma mais de 21 mil avaliações, uma média de 4,7 estrelas e mais de 900 compras no último mês. Está agora com um grande desconto, passou de 137€ para 91€, e a Amazon confirma que chega antes do Natal, tornando-se uma prenda forte para crianças a partir dos 3 anos que gostam de inventar viagens, férias e aventuras sem fim.

