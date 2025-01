Esta balança inteligente analisa o seu corpo de 13 formas diferentes (e guarda tudo no telemóvel)

A balança inteligente Renpho está a revolucionar a forma como as pessoas monitorizam a sua saúde em casa. Com a capacidade de analisar 13 medidas diferentes do corpo e enviar todos os dados diretamente para o telemóvel, este aparelho oferece muito mais do que uma simples medição de peso. A app intuitiva permite criar vários perfis para toda a família, guarda um histórico completo e cria gráficos de evolução, tornando-a numa ferramenta essencial para quem quer começar 2024 com objetivos fitness mais informados e realistas.