Esta delícia de pera caramelizada é de comer e chorar por mais

Hoje às 00:00

Aqui está um dos doces mais apetitosos, fáceis e rápidos! Visualizem um bolo-pudim, é esta a consistência. Esta delícia de pera caramelizada é perfeita ainda quente, mas também fica ótima fria e/ou se for servida com gelado! A garantia: vai desaparecer num instante aí em casa! Espero que gostem! Boa semana, gulosos!

Delícia de Pera Caramelizada e Natas

Ingredientes:

200 ml de natas frescas

200 g de açúcar amarelo

100 g de farinha de trigo com fermento

50 g de manteiga amolecida

4 ovos

2 gemas

1 pera aos cubinhos

4 colheres de sopa de açúcar amarelo

Levar ao lume, numa frigideira, a pera aos cubinhos e as 4 colheres de sopa de açúcar amarelo até caramelizar. Espalhar num tabuleiro quadrado e reservar.

Bater os ovos com as gemas, o açúcar e a manteiga. Misturar os restantes ingredientes. Verter no tabuleiro e levar ao forno, pré-aquecido, a 160º C, durante 30 minutos.

