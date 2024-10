Esta é a máquina de café mais vendida da amazon e o preço nunca esteve tão baixo

Já andávamos de olho nesta máquina, que é um dos produtos mais vendidos da Amazon e tem uma média de 4,6 estrelas. Agora, ao ver que está com mais de 50% de desconto, sabemos que é a altura certa para investir neste pequeno eletrodoméstico que promete tornar as nossas manhãs muito mais agradáveis. Outra boa notícia é que a Philips L'OR Barista é compatível com cápsulas Nespresso, oferecendo ainda mais opções para quem adora café.