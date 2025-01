Esta gabardine tem tudo: é bonita, prática e custa menos de 40€

A VERO MODA lançou uma gabardine que está a conquistar a Amazon com mais de 130 avaliações positivas e uma classificação de 4,6 estrelas. Com preços entre os 30 e 40 euros, este casaco impermeável destaca-se pelo seu design intemporal e detalhes práticos como o capuz ajustável e o cordão na cintura. Disponível em seis cores (preto, verde escuro, nevoeiro lavanda, azul marinho, oak laurel e âmbar) e em tamanhos do XS ao XL, o casaco foi testado e aprovado por vários compradores, que elogiam especialmente a sua impermeabilidade, qualidade de construção e praticidade no dia-a-dia.