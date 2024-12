Esta manta tem um pormenor genial

Imagine uma manta que é também um roupão, mas sem as frustrações habituais das mangas largas que escorregam constantemente. É exatamente isto que torna esta manta da Cotton Yanga tão especial: os elásticos nos pulsos mantêm as mangas sempre no sítio, permitindo total liberdade de movimentos. Feita com uma mistura aconchegante de flanela e lã de coral, tem um tamanho generoso de 170cm que cobre da cabeça aos pés, mantendo as mãos livres para usar o telemóvel, beber um chá ou trabalhar no computador. Com mais de 3.300 avaliações na Amazon e uma classificação de 4.4 estrelas em 5 possíveis, este híbrido entre manta e roupão está disponível em cinco cores diferentes e é fácil de manter - basta lavar na máquina em ciclo suave. É a companheira ideal para as noites de inverno no sofá, combinando o conforto de uma manta com a praticidade de um roupão bem pensado.