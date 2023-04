Esta menina é hoje uma estrela na televisão. Consegue adivinhar quem é?

Há 1h e 58min

A propósito da entrevista que deu no programa ‘Conta-me’, na TVI, a influencer e comentadora brasileira Bruna Gomes partilhou com os seguidores uma imagem de quando era criança.

Desde que conquistou o público português na casa do Big Brother, Bruna Gomes – que agora é comentadora no Triângulo - , tem merecido bastante atenção mediática.

A namorada de Bernardo Sousa confessou a Maria Cerqueira Gomes que é em Portugal que agora se imagina a constituir família. “Acho que é aqui que quero construir a minha família. Sinto-me muito à vontade aqui”, disse (ver vídeo no final do texto).

