Esta panela faz arroz perfeito por menos de 20 euros

A Tristar RK-6117 tornou-se num sucesso de vendas na Amazon por combinar simplicidade e eficácia a um preço acessível. Atualmente disponível por 19,94€, com 40% de desconto sobre o preço original, esta panela elétrica de 0,6 litros desliga-se automaticamente quando o arroz está pronto e mantém-no quente. Com mais de três anos no mercado e utilizadores fiéis que destacam a sua facilidade de utilização e qualidade dos resultados, tem conquistado consumidores pelo seu design compacto em aço inoxidável, potência de 400W e capacidade de simplificar a rotina na cozinha.