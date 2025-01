Esta passadeira silenciosa permite fazer exercício enquanto trabalha (e guarda-se em qualquer canto)

Com o início do ano chegam os objetivos de fazer mais exercício, mas nem sempre é fácil concretizá-los. A HomeFitnessCode apresenta uma solução prática: uma passadeira elétrica dobrável que custa 139€ e adapta-se a qualquer espaço. Com comando à distância e motor silencioso, permite fazer exercício mesmo durante outras atividades, sendo ideal para quem tem pouco tempo livre. O design compacto permite guardá-la facilmente, e as reviews destacam não só a facilidade de utilização mas também o seu sistema de amortecimento, adequado mesmo para quem tem problemas nas articulações.