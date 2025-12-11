Facebook Instagram

Esta pulseira inteligente da Xiaomi é mais leve que um relógio e dura 11 dias sem carregar

Há 1h e 58min

A smartband mais recente da Xiaomi tornou-se a pulseira inteligente mais vendida da Amazon, reunindo 4,6 estrelas em quase quatro mil avaliações. Focada em passos, treinos, sono e notificações simples, apresenta um ecrã maior do que o habitual, boa visibilidade ao ar livre e sensores mais precisos — qualidades destacadas por vários compradores. Acompanha mais de uma centena de atividades, incluindo natação, oferece dias de autonomia que podem ultrapassar as duas semanas e carrega em cerca de uma hora. Também tem recebido elogios pela monitorização do sono e pela vibração suave ao despertar, além do conforto e do tamanho reduzido, que agradam tanto a adultos que não querem relógios volumosos como a utilizadores mais jovens.

