Esta varinha mágica 6 em 1 está a tornar-se num fenómeno de vendas

A Cecotec Power TitanBlack 1500 XL está a destacar-se na Amazon por ser muito mais do que uma simples varinha mágica. Com 1500W de potência e seis funções num só aparelho, consegue triturar sopas e cremes, picar carne e legumes, bater claras e natas, fazer purés cremosos e até picar gelo. O seu sucesso deve-se à combinação de potência e versatilidade: tem lâminas de quatro folhas para resultados perfeitos, pé XL extralongo para alcançar recipientes fundos, design anti-salpicos e vem com todos os acessórios necessários. Com mais de mil compras mensais e um preço atual de 50,73€, tornou-se rapidamente num dos produtos mais vendidos da Amazon.