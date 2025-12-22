Estante de Arrumação para Cozinha

Facebook
00:03:06
Dois às 10
Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»
tvi
00:02:59
Dois às 10
Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»
tvi
00:06:45
Secret Story
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
tvi
00:01:36
Secret Story
Esta foi a grande vencedora da prova das casas. Mas o prémio deixa todos baralhados
tvi
Destaques IOL
Estrela infantil
Estrela infantil da televisão dos anos 2000 vive hoje em situação de sem-abrigo. Fãs ficaram em choque
Novidades
Ainda usa destes escorredores? Lidl tem alternativa da moda a um preço incrível
Saude
Estes são os 5 alimentos que nunca devem ir para o congelador, alertam especialistas
Decoração de natal
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho
James Ransone
Conhecido ator morre tragicamente aos 46 anos
IMI
Fisco identifica 8.500 proprietários de imóveis com indícios de fuga aos impostos. Sindicato diz que controlo está comprometido
cnn
Dois às 10
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
tvi
Dois às 10
Expulso do «Secret Story», Fábio descobre 'traição': «Se eu tivesse sabido das coisas antes...»
tvi
Fábio
Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»
Famosos
Pedro Chagas Freitas: "Deixou-nos. Assim, sem aviso, sem despedida. Foi-se um homem dos bons"
selfie