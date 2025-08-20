Facebook
Estarreja: a cidade que os ingleses já descobriram
Há 2h e 0min
Mais Vistos
00:04:51
Big Brother
Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas
tvi
00:02:38
Big Brother
Viriato implacável com Ana: «Ela que vá para o caraças com as teorias dela»
tvi
00:01:51
Big Brother
Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite»
tvi
00:04:51
Big Brother
Afonso Leitão tem atitude irrefletida e deixa Jéssica Vieira furiosa: «És um guloso!»
tvi
Destaques IOL
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Praias portuguesas
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Crocodilo
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Mais Lidas
Famosos
Viúva de Diogo Jota obrigada a fazer esclarecimento: "São todas falsas!"
selfie
FC Porto
FC Porto comunica saída de Zubizarreta
maisfutebol
Prémio Euromilhões
Dentro da muita sorte, um português ainda teve algum azar no Euromilhões
cnn
Benfica
Benfica: os milhões que separam a Liga dos Campeões da Liga Europa
maisfutebol
Dois às 10
O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos
tvi
Dois às 10
Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração
tvi