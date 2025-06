Estas extensões estão a ser um sucesso entre quem quer mudar de visual sem estragar o cabelo

Estas extensões destacam-se por serem feitas com cabelo humano verdadeiro, o que lhes confere um aspeto natural, brilho saudável e permite o uso de modeladores. São aplicadas com ganchos, dispensando colas ou químicos que possam danificar os fios, e podem ser usadas apenas quando quiser — perfeitas para tranças, apanhados ou looks de verão com movimento. Com várias opções de cor e comprimento, uma média de 4 estrelas nas avaliações e elogios à qualidade, tornaram-se uma escolha popular para quem quer mudar de visual de forma simples, segura e sem grandes custos.