Facebook Instagram

Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia

Hoje às 12:24
Mais Vistos
00:14:04
Big Brother
Berros sem fim. Ana perde a cabeça com Viriato «És zero como homem» e o ator atira «És uma grande artista»
tvi
00:04:33
Big Brother
Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão
tvi
00:01:11
Big Brother
Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta
tvi
00:02:25
Big Brother
Catarina Miranda não se conforma e as lágrimas escorrem «Sou uma pessoa tão simples»
tvi
Destaques IOL
Tragedia
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Etiqueta
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Tragedia
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Arroz
Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz
Mais Lidas
Big Brother
Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto
tvi
Habitação
Nelson, Mariana, Henrique e Nuno têm mais de 35 anos e salários acima da média: não conseguem comprar casa em Portugal
cnn
Cristiano Ronaldo
Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»
Liga
Já ouviu falar no cartão roxo? Foi exibido no Estoril-Estrela pela primeira vez na Liga
maisfutebol
Onda de calor
Se acha que está calor, prepare-se: vêm aí dias ainda mais quentes numa semana a ferver
cnn
FC Porto
É OFICIAL: FC Porto comunica rescisão com Martín Anselmi
maisfutebol