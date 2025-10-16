Facebook
Estas são as 4 melhores frutas para queimar calorias, segundo especialistas
Há 3h e 45min
00:01:20
Secret Story
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
tvi
00:03:45
Secret Story
Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida
tvi
00:00:53
Secret Story
Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera
tvi
00:00:51
Secret Story
Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente
tvi
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Tragédia
Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Autarquicas2025
PSD e PS estavam empatados com 542 votos cada. Um voto nulo decidiu o próximo presidente da freguesia de Vila Marim
cnn
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Autarquias
Afinal não foi só com o Chega em Lisboa. Faltava o quadradinho para quem quisesse votar na CDU em Figueira de Castelo Rodrigo
cnn
Tragédia
Pais deram filha como desaparecida quando ela era adolescente. Tiveram-na presa num quarto durante 27 anos e só agora foi descoberta