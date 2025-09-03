Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Estas são as cores de verniz que mais vão ser usadas no outono
Hoje às 10:59
Mais Vistos
00:01:26
Big Brother
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
tvi
00:02:33
Big Brother
Catarina Miranda não perde oportunidade de fazer conversa picante com Afonso: «Onde vou arranjar tomates?»
tvi
00:01:01
Dois às 10
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
tvi
00:01:04
Big Brother
Afonso Leitão faz ‘birra’ com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito
tvi
Destaques IOL
Jejum intermitente
Jejum intermitente: a pastilha elástica quebra o jejum?
Trabalho
Mercadona em Espanha procura pessoas para trabalharem oito dias por mês com 855 euros de salário com subsídios
Perda de peso
Foi isto que fez com que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, perdesse 7 quilos em 3 meses
Cores de unhas
Estas são as cores de verniz que mais vão ser usadas no outono
Mais Lidas
Policia militar
Menino de 2 anos morre em casa e é deixado no sofá durante um dia inteiro. Pais são irmãos
Veiculos eletricos
Fui de carro elétrico de férias para o Algarve: conduzi-lo foi confortável, carregá-lo foi um suplício
cnn
Combustível
Falha informática em posto de gasolina põe à venda combustível por 0,13€ o litro
cnn
Dois às 10
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
tvi
Modalidades
Eurobasket: Portugal vence Estónia com reviravolta e está nos «oitavos»
maisfutebol
Famosos
No Santuário de Fátima: 2 meses após morte de Diogo Jota, viúva faz partilha comovente!
selfie