Estas são as malas perfeitas para viajar na EasyJet

Reunimos cinco opções de bagagem de mão que cumprem as rigorosas medidas da EasyJet (45x36x20cm), permitindo viajar sem custos adicionais. Desde a funcional mochila RuoSien com porta USB e anti-roubo (22,82€ na Amazon), passando pela elegante mala de cabine BENZI com rodas (59,95€ no Império das Malas), até à versátil Cabin Max Anode ultracompacta (60,95€ na Amazon). Para quem busca design, a mochila acolchoada da Primark (20€) combina estilo e praticidade, enquanto a opção mais económica, a mochila com alça superior (14€ na Primark), é perfeita para passeios. Todas garantem conformidade com as regras da companhia aérea, evitando surpresas desagradáveis no embarque.