Estas sapatilhas parecem uma segunda pele. E custam menos do que imagina

As sapatilhas barefoot da Saguaro estão a ganhar cada vez mais adeptos na Amazon, onde contam já com quase 2.000 avaliações e uma classificação de 4,3 estrelas. O que mais se destaca é o conforto: são leves, flexíveis e permitem que os pés tenham espaço para se mover naturalmente, reduzindo a sensação de aperto e fadiga. Muitos utilizadores dizem usá-las tanto para caminhar como para treinar ou até para estar em casa, provando que este modelo simples e funcional se adapta a diferentes momentos do dia.