Facebook Instagram

Estas sapatilhas parecem uma segunda pele. E custam menos do que imagina

Hoje às 14:54

As sapatilhas barefoot da Saguaro estão a ganhar cada vez mais adeptos na Amazon, onde contam já com quase 2.000 avaliações e uma classificação de 4,3 estrelas. O que mais se destaca é o conforto: são leves, flexíveis e permitem que os pés tenham espaço para se mover naturalmente, reduzindo a sensação de aperto e fadiga. Muitos utilizadores dizem usá-las tanto para caminhar como para treinar ou até para estar em casa, provando que este modelo simples e funcional se adapta a diferentes momentos do dia.

Mais Vistos
00:05:01
Dois às 10
Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair
tvi
00:03:12
Secret Story
Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»
tvi
00:02:59
Secret Story
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
tvi
00:02:21
Secret Story
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
tvi
Destaques IOL
Tendências
Cores de outono inverno 2025: estas são as tendências da moda (há um regresso inesperado)
ChatGPT
Como seria o seu cão ou gato se fosse uma pessoa? Nós mostramos
Salário
Ganham quase 3 mil euros, recebem 300 por filho e a renda não chega a 800: esta é a vida de dois motoristas de autocarro que emigraram para a Alemanha
Gatos
Especialistas fazem alerta sobre moda que não pára de crescer entre donos de gatos
Mais Lidas
Alunos
Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia
Internacional
Liga Europa: Celtic-Sp. Braga, 0-2 (crónica)
maisfutebol
Mísseis
Rússia modifica mísseis para escapar aos sistemas de defesa aérea norte-americanos e atacar com sucesso a Ucrânia
cnn
Anselmo Ralph
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Ranking de Popularidade
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5
Eletrodoméstico
"Qualquer pessoa" já pode pedir um apoio ao Estado até 1.683€ para comprar um eletrodoméstico (se o site funcionar, claro)
cnn