Este aparelho 3 em 1 promete acabar com as dores de costas na limpeza (e está a metade do preço)

O Polti Vaporetto 3 está a chamar a atenção por combinar três funções essenciais num só aparelho: aspira sem saco, limpa a vapor e pode fazer as duas coisas em simultâneo. Com 1800W de potência, aquecimento em 30 segundos e 12 acessórios incluídos, este modelo destaca-se pela sua versatilidade - para além da limpeza do chão, a função de vapor portátil pode ser usada em vidros, azulejos, torneiras e outros tipos de superfícies. Os utilizadores elogiam principalmente a praticidade de não precisarem de vários aparelhos nem de andarem com baldes de água de um lado para o outro, conseguindo fazer toda a limpeza numa só passagem. Atualmente disponível por 187,03€, menos de metade do preço original, este aparelho 3 em 1 representa uma solução prática para quem procura simplificar as tarefas de limpeza do dia a dia.