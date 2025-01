Este aparelho de depilação promete resultados profissionais por menos de 85 euros

A depiladora IPL Blissky surge como uma alternativa aos tratamentos de depilação a laser em clínica, oferecendo a possibilidade de fazer o procedimento em casa. Com três modos de tratamento diferentes (remoção de pelo, cuidado da pele e tratamento de acne), nove níveis de intensidade ajustáveis e mais de 999.900 flashes de luz pulsada, o aparelho tem conquistado utilizadores que destacam a sua eficácia e facilidade de uso. Os resultados, segundo as experiências partilhadas, começam a ser visíveis após algumas semanas, com o pelo a crescer mais fino e menos frequentemente. O equipamento, que inclui óculos de proteção e acessórios complementares, está disponível por 83,59€ na Amazon, apresentando-se como uma opção mais económica para quem procura uma solução de depilação duradoura.