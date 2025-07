Este aparelho de menos de 25 euros ajuda a manter os vidros sempre limpos, sem esforço

O aspirador de vidros Cecotec Conga Rockstar 3700 Glass é um dispositivo compacto 3 em 1 que pulveriza, limpa e aspira, ideal para quem quer simplificar a limpeza de janelas, espelhos e outras superfícies lisas. Com uma autonomia de 30 minutos e um depósito de 220 ml, consegue cobrir até 75 m² sem deixar marcas nem escorridos. O seu design ergonómico facilita a utilização com uma só mão, e as avaliações destacam a durabilidade e eficácia do equipamento, tornando-o uma opção acessível para limpezas rápidas no dia a dia.