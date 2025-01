Este aquecedor silencioso baixou 40€ e está a conquistar pela poupança na energia

A Rowenta apresenta um aquecedor que está a surpreender utilizadores pela sua potência e eficiência silenciosa. Com uma avaliação média de 4.4 estrelas na Amazon, este modelo destaca-se pelo baixo consumo energético - utilizadores relatam poupanças significativas em comparação com aquecimento a gás - e pela sua capacidade de aquecer rapidamente divisões até 25m². Equipado com três modos de potência (incluindo modo ECO), termostato ajustável e função anti-congelamento, este aquecedor está agora disponível por 66€, menos 35% que o preço habitual de 101€. A sua portabilidade, graças à alça de transporte e base reforçada, permite movê-lo facilmente entre divisões, tornando-o numa solução versátil para os dias mais frios.