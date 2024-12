Este aspirador 3 em 1 remove até as manchas mais difíceis do seu sofá (e custa menos de 100€)

O Cecotec Aspirador de tapetes Conga Popstar 3000 está a surpreender os utilizadores da Amazon pela sua eficácia na limpeza profunda de estofos, tapetes e colchões. Com mais de 400 compras no último mês e uma classificação de 4 em 5 estrelas, este aparelho 3 em 1 destaca-se por combinar as funções de pulverização, limpeza e aspiração num só equipamento. Com 400W de potência, dois depósitos separados para água limpa e suja, e diferentes acessórios para cada superfície, permite alcançar facilmente qualquer canto graças ao seu cabo de 6 metros. Atualmente disponível por 90,47€, apresenta-se como uma solução prática e económica para quem procura devolver vida nova aos seus estofos.