Este aspirador aspira líquidos, pó e ainda funciona como soprador

O aspirador de oficina Vacmaster está com 15% de desconto na Amazon, disponível por 73,43€, e soma 814 avaliações, com uma média de 4,4 estrelas e o selo de Escolha da Amazon. Combina aspiração de líquidos e sólidos, tomada elétrica integrada que liga o aspirador automaticamente assim que uma ferramenta é ativada, e ainda uma função de sopro para limpar zonas de difícil acesso. Com motor de 1250 W e tanque de 20 litros resistente a impactos, é elogiado pelos utilizadores sobretudo pela versatilidade em pequenas oficinas e trabalhos de bricolage.

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