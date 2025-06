Este aspirador convence até quem já teve um Dyson. E custa menos de 110€

O VACTechPro V15 é um aspirador sem fios que tem vindo a destacar-se pelas razões certas: potente, versátil e acessível. Com uma força de sucção surpreendente para um equipamento leve, uma escova iluminada com luz LED e várias formas de utilização, adapta-se bem a diferentes tarefas de limpeza. Ganha ainda mais pontos por ser comparado frequentemente aos modelos da Dyson, tanto em design como em desempenho, mas com um preço muito mais em conta. Com mais de 4.000 unidades vendidas no último mês, confirma-se como uma aposta segura para quem quer manter a casa limpa sem complicações — nem exageros no orçamento.